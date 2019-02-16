Российская гимнастка: Организация соревнований в Баку – наилучшая

Соревнования, проводимые в Баку отличаются от других турниров тем, что здесь очень хорошая поддержка зрительного зала. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend российская гимнастка Сусанна Кочесок, участвующая в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

"На соревновании я выступила хорошо, хотя конечно, можно было и лучше. Но, шансы пройти в финал есть, жду, когда выступят все гимнасты и будут известны результаты. В связи с тем, что соревнования являются лицензионными в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио, я рассчитываю получить лицензию. Конечно, то, что разыгрывается лицензия, добавляет ответственности перед выступлением", - сказала Кочесок.

Как подчеркнула российская спортсменка, в Баку всегда очень хорошая организация международных соревнований.

"Организация соревнований в Баку - наилучшая. Азербайджан - очень гостеприимная страна. Каждый раз в первый день визита в столицу Азербайджана совершаю прогулку по городу", - добавила Кочесок.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.