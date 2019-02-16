Казахстанский гимнаст: Федерация гимнастики Азербайджана создала все условия для спортсменов

Мое выступление на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку прошло не очень удачно. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в субботу казахстанский спортсмен Пирмаммад Алиев.

"К сожалению, во время выступления произошли ошибки. Надеюсь, в синхронных прыжках все изменится", - добавил гимнаст.

Алиев рассказал, что к Кубку мира готовился очень серьезно. "У нас здесь были двухнедельные тренировочные сборы. Федерация гимнастики Азербайджана создала для нас все необходимые условия. То, что сборы проходили в Арене гимнастики, помогло адаптироваться, мы привыкали к соревновательному залу, снарядам", - подчеркнул он.

Пирмаммад Алиев отметил, что во время выступления на соревнованиях в Национальной арене гимнастки чувствуется огромная поддержка болельщиков.

"Конечно, когда выступаешь в Баку ощущения совершено другие, чувствуется огромная поддержка болельщиков", - сказал спортсмен.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.