Азербайджанский гимнаст: Группа поддержки на Кубке мира очень хорошая

Группа поддержки на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку очень хорошая и зрители активно болеют. Об этом, как передает Day.Az, сказал в субботу Trend после выступления на соревновании азербайджанский гимнаст Олег Пиунов.

"Единственное, мои небольшие ошибки привили к тому, что не получилось достойно выступить. Я только недавно приехал в Азербайджан, и не успел подготовиться. Вернуться в сборную Азербайджана было не трудно, здесь свой коллектив, все друг-друга знают, никаких проблем с этим не было. Так, что в этом плане все хорошо", - сказал гимнаст.

Олег Пиунов добавил, что будет стремиться к тому, чтобы набрать очки на следующих Кубках мира, и получить право участвовать в Олимпийских игра-2020 в Токио.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.