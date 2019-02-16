В Национальной арене гимнастики всегда красочно проходят церемонии открытия соревнований – юная зрительница

В Национальной арене гимнастики всегда красочно проходят церемонии открытия соревнований, сказала в субботу Trend юная зрительница Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу Сафура Мамедли, передает Day.Az.

"Мне очень нравится наблюдать за соревнованиями. В Национальной арене гимнастики всегда бывают красочные церемонии открытия, а еще проводятся флешмобы и конкурсы. Участвуя в конкурсах и отвечая правильно на вопросы, я несколько раз выигрывала подарки", - рассказала 10-летняя зрительница.

Сафура Мамедли отметила, что раньше она занималась прыжками на батуте, а сейчас - художественной гимнастикой.

"Сегодня пришла в Национальную арену гимнастики поболеть за своего тренера. Всем азербайджанским гимнастам желаю, чтобы они всегда побеждали, выступали с каждым разом все лучше и лучше", - добавила она.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.