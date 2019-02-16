В Национальной арене гимнастики всегда красочно проходят церемонии открытия соревнований – юная зрительница
В Национальной арене гимнастики всегда красочно проходят церемонии открытия соревнований, сказала в субботу Trend юная зрительница Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу Сафура Мамедли, передает Day.Az.
"Мне очень нравится наблюдать за соревнованиями. В Национальной арене гимнастики всегда бывают красочные церемонии открытия, а еще проводятся флешмобы и конкурсы. Участвуя в конкурсах и отвечая правильно на вопросы, я несколько раз выигрывала подарки", - рассказала 10-летняя зрительница.
Сафура Мамедли отметила, что раньше она занималась прыжками на батуте, а сейчас - художественной гимнастикой.
"Сегодня пришла в Национальную арену гимнастики поболеть за своего тренера. Всем азербайджанским гимнастам желаю, чтобы они всегда побеждали, выступали с каждым разом все лучше и лучше", - добавила она.
Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.
На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.
Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.
Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.
В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!