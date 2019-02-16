Французский спортсмен: На Кубке мира в Баку чувствуется атмосфера Олимпийских игр

На Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку чувствуется атмосфера Олимпийских игр, сообщил Trend французский гимнаст Алан Моранте, передает Day.Az.

Моранте отметил, что рад выступать в Азербайджане. По его мнению, Кубок мира в Баку отличается от других: "Уровень организации здесь очень хороший и есть все условия, чтобы спортсмены могли показать лучшее выступление. Здесь все по-другому. Тем более, что победа в Баку обеспечит путевку на Олимпийские игры".

Как отметил спортсмен, Кубок мира в Баку, будучи одним из шести, где можно завоевать путевку на Олимпийские игры, является самым важным.

Отметим, что стартовавший сегодня первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, продлится до 17 февраля. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.