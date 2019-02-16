В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в индивидуальной программе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам квалификационных соревнований в финал среди мужчин прошли: белорусский гимнаст Владислав Гончаров (114.470 балла), на втором месте представитель Китая Донг Донг (113.070), третье место занял российский гимнаст Андрей Юдин (112.560), четвертое место - новозеландский спортсмен Дилан Шмидт (112.130), пятое место - представитель Китая Ту Сяо (111.890), шестое место - японский гимнаст Даики Киши (111.625), седьмое место - японский спортсмен Тецуя Сотомура (111.335), восьмое место - белорусский гимнаст Алекс Рабцау (111.020).

По итогам квалификационных соревнований в финал среди женщин прошли: китайская спортсменка Гианги Лин (107.130 балла), второе место также заняла представительница Китая Линглинг Лью (105.400), третье место - канадская гимнастка Розанна Макленнан (105.165), четвертое место - белорусская гимнастка Мария Махаринская (104.550), пятое место - российская спортсменка Сусанна Кочесок (104.330), шестое место - японская гимнастка Тисато Доихата (104.055), седьмое место - российская гимнастка Ирина Кундиус (103.795), восьмое место - японская гимнастка Мегу Уяма (103.480).

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке соревнуются такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представляет Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.