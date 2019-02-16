Наблюдать за соревнованиями Кубка мира очень интересно - юная зрительница

Желаю азербайджанским гимнастам всегда занимать первые места на соревнованиях, сказала в субботу Trend юная зрительница Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу Дуйгу Ализаде, передает Day.Az.

"Сегодня я пришла в Национальную арену гимнастики чтобы поддержать азербайджанских спортсменов, которые участвуют в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Следить за соревнованиями интересно, гимнасты очень радуются, когда показывают хороший результат. Все зрители получают большое удовольствие от того, что наблюдают за соревнованиями", - сказала Дуйгу Ализаде, которая тоже занимается прыжками на батуте.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.