В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в синхронной программе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финале Кубка мира по прыжкам на батуте в синхронной программе среди женщин выступят представительницы Японии, Беларуси, Канады, Франции, Португалии, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии.

Среди мужчин будут соревноваться представители Беларуси, Японии, Франции, Португалии, России, США, Дании и Казахстана.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.