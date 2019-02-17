Определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в синхронной программе
В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в синхронной программе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В финале Кубка мира по прыжкам на батуте в синхронной программе среди женщин выступят представительницы Японии, Беларуси, Канады, Франции, Португалии, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии.
Среди мужчин будут соревноваться представители Беларуси, Японии, Франции, Португалии, России, США, Дании и Казахстана.
Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.
Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.
В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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