Маурио Икарди не перешел в "Реал" - ПРИЧИНА
17 февраля 2019 12:44 174
Мадридский "Реал" пытался приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Marca.
По информации источника, в январе боссы "королевского клуба" вели переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Однако в Мадриде отказались от этой идеи из-за поведения жены игрока Нары Ванды, которая также является агентом аргентинца. Все дело в том, что Ванда открыто критиковала трансферную политику "Интера" и до сих пор не может договориться о новом соглашение своего мужа с миланским клубом. Из-за этого машину с женой футболиста Икарди забросали камнями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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