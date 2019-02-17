Маурио Икарди не перешел в "Реал" - ПРИЧИНА

Мадридский "Реал" пытался приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Marca.

По информации источника, в январе боссы "королевского клуба" вели переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Однако в Мадриде отказались от этой идеи из-за поведения жены игрока Нары Ванды, которая также является агентом аргентинца. Все дело в том, что Ванда открыто критиковала трансферную политику "Интера" и до сих пор не может договориться о новом соглашение своего мужа с миланским клубом. Из-за этого машину с женой футболиста Икарди забросали камнями.