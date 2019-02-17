В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира - ФОТО

В воскресенье в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди мужчин первое место занял белорусский гимнаст Владислав Гончаров (61.590 баллов), второе место представитель Китая Донг Донг (60.320 баллов), третье место - японский гимнаст Даики Киши (59.365 баллов).

Среди женщин первое место заняла китайская спортсменка Линглинг Лью (57.050 балла), второе место заняла представительница Канады Розанна Макленнан (56.245 баллов), на третьем месте - японская гимнастка Тисато Доихата (55.800 балла).

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан в финале Кубка мира представляет Михаил Малкин на акробатической дорожке.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.