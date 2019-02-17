Белорусский гимнаст: Проведение соревнований в Национальной арене гимнастики - выше всяких похвал

Белорусский гимнаст Владислав Гончаров завоевавший золотую медаль в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку удовлетворен достигнутым результатом. Об этом, как передает Day.Az, сказал в воскресенье Trend спортсмен.

"Ощущаю удовлетворённость, потому что работа, которая была проделана была не зря, готовились к Кубку мира в Баку и выступил достойно", - добавил он.

Белорусский гимнаст отметил, международные соревнования, организованные в Баку, проводятся на очень высоком уровне.

"Говорил уже не раз, что проведение соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку выше всяких похвал", - сказал Гончаров.

Основными стартами после соревнования в Баку Владислав Гончаров считает, те которые пройдут в Минске.

"Буду готовиться к Кубку мира и Вторым Европейским Играм в Минске", - отметил он.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран. Азербайджан сегодня представит Михаил Малкин на акробатической дорожке.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.