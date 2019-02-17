В Баку прошла церемония награждения победителей по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира - ФОТО

В воскресенье в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров среди мужчин и женщин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место среди мужчин занял российский гимнаст Вадим Афанасьев, второе - азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, на третьем месте российский гимнаст Максим Рябиков.

Среди женщин первое место заняла украинская спортсменка Дарина Козярська, на втором тоже представительница Украины Алина Мамчур.

Также прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy. За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy был вручен азербайджанскому гимнасту Михаилу Малкину, представительнице Китая Гианги Лин и китайскому гимнасту Сяо Ту.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.