Боец ММА сломал ногу о соперника
17 февраля 2019 17:38 215
Французский боец смешанного стиля (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в поединке с британцем Томом Аспиналем в рамках турнира Cage Warrior 101, который прошел в Ливерпуле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".
Француз пытался исполнить лоукик, но в результате удара получил повреждение. Судья тут же остановил поединок. Аспиналю присудили победу техническим нокаутом, а травмированного бойца доставили в больницу.
Это был девятый бой в карьере Бухишу. Всего у него в активе три поражения и шесть побед.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!