Посол Беларуси: Баку – счастливая площадка для белорусских спортсменов

Всегда говорю, что с удовольствием прихожу в Национальную арену гимнастики в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сказал в воскресенье Trend посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович после завершения соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

"Азербайджан умеет создавать особую атмосферу праздника спорта. То, что спортсмены Беларуси всегда здесь успешно выступают, для меня - большое удовольствие. Особенно радует, что в преддверии Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске, это тоже один из показателей готовности нашей команды. Всегда говорю, что Баку - это талисман, очень счастливая площадка для белорусских спортсменов", - сказал дипломат.

Ахрамович подчеркнул, что отношения между двумя странами в области спорта успешно развиваются.

"Думаю, что отношения дружбы и сотрудничества во всех областях между нашими народами, передаются и на спортивные площадки, и это меня очень радует. Белорусские и азербайджанские спортсмены постоянно участвуют на всех соревнованиях, которые проводятся на аренах двух стран", - добавил он.

Посол отметил, что планирует сегодня встретиться с белорусскими гимнастами и поблагодарить их за хорошее выступление.

"Также хочу выразить огромную благодарность Азербайджану за тот бесценный опыт, которым поделились с нами в процессе подготовки ко Вторым Европейским играм - это дорого стоит", - подчеркнул посол Беларуси в Азербайджане.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошел 16-17 февраля в Баку. В Кубке приняли участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.