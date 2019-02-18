«Реал» проиграл дома «Жироне» - ВИДЕО

"Реал" проиграл "Жироне" (1:2) в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Защитника "бланкос" Серхио Рамоса удалили в концовке игры за вторую желтую карточку.

"Реал" опустился на 3-е место в таблице примеры и отстает от лидирующей "Барселоны" на 9 очков, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

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