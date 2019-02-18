"МанЮнайтед" предложит "Тоттенхэму" 38 млн евро за Почеттино

Боссы английского "Манчестер Юнайтед" намерены подписать контракт с аргентинским наставником Маурисио Почеттино, который на данный момент является главным тренером "Тоттенхэм Хотспур", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В "Юнайтед" готовят солидное предложение в размере 38 миллионов евро в качестве компенсации за действующий еще четыре года контракт Почеттино со "шпорами", сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Standart. Это произойдет в случае, если исполняющий обязанности главного тренера "Манчестера" Уле-Гуннар Сульшер не справится с поставленными перед ним задачами.

Напомним, что Сульшер был назначен на свою должность до конца текущего сезона с возможностью подписания постоянного контракта. Почеттино же возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года и ранее неоднократно упоминался в качестве потенциального наставника "МЮ".