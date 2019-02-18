Фьюри подписал контракт на пять боев стоимостью $103 млн
18 февраля 2019 20:37 127
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подписал соглашение c американской промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN на пять ближайших боев. Согласно условиям контракта, британец заработает по нему порядка 103 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Таким образом, теперь бои Фьюри будут транслироваться в Штатах по ESPN. Как сообщает "Спорт-экспресс", в Великобритании же права на показ боев бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по-прежнему останутся у BT Sport.
Напомним, что ближайший бой Фьюри проведет в рамках матча-реванша против американца Деонтея Уайлдера. Их первый поединок завершился ничьей. А повторный бой намечен на 18 мая. Сам Фьюри получит за этот бой 20 миллионов фунтов стерлингов.
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