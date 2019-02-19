Марсело намерен покинуть "Реал"
19 февраля 2019 12:59 178
Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Жуниор в скором времени может сменить клубную прописку. 30-летний бразилец выразил недовольство своим положением в клубе, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
У Жуниора состоялся обстоятельный разговор с руководителями "Королевского клуба", в ходе которого он выразил желание покинуть команду, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Cope. Бразильский игрок обороны провел за "Реал" 24 матча, в которых он отличился четырьмя голами и тремя результативными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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