Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Жуниор в скором времени может сменить клубную прописку. 30-летний бразилец выразил недовольство своим положением в клубе, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

У Жуниора состоялся обстоятельный разговор с руководителями "Королевского клуба", в ходе которого он выразил желание покинуть команду, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Cope. Бразильский игрок обороны провел за "Реал" 24 матча, в которых он отличился четырьмя голами и тремя результативными.