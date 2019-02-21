На основе итогов 2018 года Международная федерация гимнастики внесла Федерацию гимнастики Азербайджана в список награжденных федераций. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию.

Федерация гимнастики Азербайджана вновь заняла первое место в списке.

Международная федерация гимнастики и в этот раз оценила организованный на высоком уровне Кубок мира по трем видам гимнастики, тренерские курсы по художественной, спортивной и аэробной гимнастике Академии FIG, проведение заседания Конгресса FIG, международных соревнований и других заседаний, а также активное участие Федерации гимнастики Азербайджана на соревнованиях по шести видам гимнастики, и удостоила Федерацию первого места.

Отметим, что в рейтинге FIG, объединящем 148 федераций, Федерация гимнастики Азербайджана стабильно в 2014, 2015 и 2016 годах входила в десятку сильнейших федераций, а в 2017 году заняла первое место.