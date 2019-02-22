Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение турецкому "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Поединок, состоявшийся в Петербурге в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды, за которую отличились: Магомед Оздоев (4-я минута) и дважды Сердар Азмун (37, 76). За гостей мяч забил Мехмет Топал (43).

Результат первой встречи, прошедшей в Стамбуле - 1:0 в пользу "Фенербахче". Таким образом, по сумме двух встреч в 1/8 финала проходит "Зенит".