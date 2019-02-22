"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22 февраля 2019 07:21 87
Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение турецкому "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Поединок, состоявшийся в Петербурге в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды, за которую отличились: Магомед Оздоев (4-я минута) и дважды Сердар Азмун (37, 76). За гостей мяч забил Мехмет Топал (43).
Результат первой встречи, прошедшей в Стамбуле - 1:0 в пользу "Фенербахче". Таким образом, по сумме двух встреч в 1/8 финала проходит "Зенит".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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