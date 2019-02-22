21 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лондонский "Челси" дома разгромил шведский "Мальме". Встреча завершилась со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Оливье Жиру, Росс Баркли и Каллум Хадсон-Одои, передает Day.Az со ссылкой на matchtv.ru.

Отметим, что гости с 73-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку получил Расмус Бенгтссон. Лондонцы воспользовались численным преимуществом дважды.

По сумме двух матчей "Челси" выиграл со счетом 5:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

Лига Европы. 1/16 финала

"Челси" (Лондон) - "Мальме" (Мальме) - 3:0 (0:0)

Голы: Жиру, 55. Баркли, 74. Хадсон-Одои, 84.

Удаления: Бенгтссон, 73.

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