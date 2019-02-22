«Челси» разгромил «Мальме» в ответном матче Лиги Европы - ВИДЕО
21 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Лондонский "Челси" дома разгромил шведский "Мальме". Встреча завершилась со счетом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Оливье Жиру, Росс Баркли и Каллум Хадсон-Одои, передает Day.Az со ссылкой на matchtv.ru.
Отметим, что гости с 73-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку получил Расмус Бенгтссон. Лондонцы воспользовались численным преимуществом дважды.
По сумме двух матчей "Челси" выиграл со счетом 5:1 и вышел в 1/8 финала турнира.
Лига Европы. 1/16 финала
"Челси" (Лондон) - "Мальме" (Мальме) - 3:0 (0:0)
Голы: Жиру, 55. Баркли, 74. Хадсон-Одои, 84.
Удаления: Бенгтссон, 73.
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