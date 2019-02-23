Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) объявил о закрытии домашнего стадиона тульского "Арсенала" для проведения матчей национального первенства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается", - говорится на официальном сайте РПЛ.

Также руководство лиги сообщило, что ранее выданные рекомендации не были выполнены клубом.

"При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены", - приводится в заявлении.