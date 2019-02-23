"Барселона" намерена купить футболиста "Атлетико" за €110 млн
23 февраля 2019 18:44 154
Каталонская "Барселона" по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля, сообщает Mirror.
По информации источника, сине-гранатовые готовы отдать за испанского футболиста €110 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Контракт 24-летнего игрока мадридского клуба действителен до лета 2026 года.
"Барса" уже пыталась приобрести хавбека в 2017 году, но "Атлетико" удалось убедить спортсмена остаться и продлить договор. Также Сауль попал в сферу интересов лондонского "Челси".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!