Каталонская "Барселона" по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля, сообщает Mirror.

По информации источника, сине-гранатовые готовы отдать за испанского футболиста €110 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт 24-летнего игрока мадридского клуба действителен до лета 2026 года.

"Барса" уже пыталась приобрести хавбека в 2017 году, но "Атлетико" удалось убедить спортсмена остаться и продлить договор. Также Сауль попал в сферу интересов лондонского "Челси".