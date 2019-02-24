Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу в матче против "Севильи" - ФОТО - ВИДЕО
"Барселона" в гостях обыграла "Севилью" со счетом 4:2 в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в составе каталонского клуба хет-трик оформил капитан команды Лионель Месси (27-я, 68-я и 85-я минуты), также отличился Луис Суарес (90). У "Севильи" голы на счету Хесуса Наваса (23) и Габриэля Меркадо (42).
"Барселона" занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков в 25 матчах и опережает идущего на втором месте мадридский "Атлетико" (24 матча) на десять очков. "Севилья" идет на пятом месте, в активе команды 37 очков после 25 матчей.
"Барселона" 27 февраля проведет ответный матч в гостях против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Кубка Испании (первая встреча - 1:1). В чемпионате страны команды сыграют в Мадриде 2 марта. "Севилья" в этот же день в гостях сыграет против "Уэски".
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