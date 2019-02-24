Мюнхенская "Бавария" одержала победу над берлинской "Гертой" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Баварии". Единственный гол на 62-й минуте забил Хави Мартинес. "Герта" на 84-й минуте осталась вдесятером после удаления Карима Рекика.

Этот матч стал сотым для Нико Ковача, возглавляющего "Баварию", в качестве главного тренера в бундеслиге.

"Бавария" набрала 51 очко и сравнялась по данному показателю с лидером чемпионата Германии дортмундской "Боруссией", которая имеет одну игру в запасе.

В параллельных встречах зафиксированы следующие результаты: "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вольфсбург" - 0:3, "Майнц" - "Шальке" - 3:0, "Фрайбург" - "Аугсбург" - 5:1.

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