В 1798 году Бенджамин Франклин сказал: "Так же, как огранка алмаза превращает его в бриллиант, занятия шахматами позволяют раскрыть умственные способности". Этой увлекательной игрой с древнейшей историей, которая сегодня считается видом спорта, увлекаются миллионы людей во всех уголках планеты. Прежде всего шахматы - это прекрасный тренажёр для мозга, особенно для детей и юношей, значительно увеличивающий их интеллектуальные способности. Благодаря шахматам происходит тренировка памяти и концентрация внимания, приучение к самостоятельности и ответственности, творческого самовыражения, формирование сильного характера.

В Республиканском шахматном центре прошел чемпионат Баку среди юношей 15-16 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате упорной борьбы первое и второе места завоевали братья-близнецы Алтай и Атилла Эйнуллаевы, соответственно. Третье место занял Эмиль Мехралиев. В соревновании приняли участие 18 школьников, трое лучших получили путевку для участия в чемпионате Азербайджана.