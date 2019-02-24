Забавный инцидент произошел в концовке встречи 27-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". На пятой компенсированной минуте встречи неожиданно для всех включилась система полива поля. Встречу пришлось приостановить, пока работники арены не выключили полив, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче ударом с пенальти на 14-й минуте открыл Джошуа Кинг, а гости сравняли его на 83-й минуте - свой 11-метровый удар реализовал Рауль Хименес. После 27 туров "Вурверхемптон" занимает восьмое место в турнирной таблице, "Борнмут" расположился на 10-й строке.

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