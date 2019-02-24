Главный тренер "Лестер Сити" Клод Пюэль покинул пост.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится на официальном сайте английского клуба.

57-летний французский специалист был уволен после поражения в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (1:4). Напомним, Пюэль занимал пост главного тренера "Лестер Сити" с октября 2017 года. Ранее французский специалист работал в таких командах, как "Монако", "Лион", "Ницца", "Саутгемптон" и других.

Благодаря победе "Кристал Пэлас", набрав 30 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Лестер Сити" (32) по-прежнему занимает 12-е место в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является "Манчестер Сити", набравший 65 очков в 27 матчах.