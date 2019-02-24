В Бакинском Дворце спорта прошла церемония открытия традиционного международного турнира по дзюдо, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, сначала прошел спортивный парад участников и судей.

Затем на мониторе был показан документальный фильм о генерал-майоре Ази Асланове. Выступающие на церемонии открытия подчеркнули особое внимание и заботу об азербайджанском спорте на государственном уровне.

Отметим, что наряду с Азербайджаном, в соревновании также участвуют спортсмены из Турции, Грузии, Украины, России, Казахстана и Узбекистана. По итогам первого дня награжденным были вручены медали, дипломы и ценные подарки. Международный турнир завершится 24 февраля.