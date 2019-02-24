Пятеро дзюдоистов сборной Азербайджана выступают в третий день турнира "Большого шлема" в Дюссельдорфе, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Мамедали Мехтиев (90 кг) выиграл у Ли Кочмана (Израиль), Хибелиге Бу (Китай), Роберта Флорентино (Доминиканская Республика), Ивана Моралеса и Александра Куколжа (Сербия), выйдя в финал. В решающем поединке он победил Саширо Мурао (Япония), выиграв золото.

В весе до 100 кг Эльмар Гасымов (100 кг) одолел Томаса Брисено (Чили), после чего потерпел поражение от Лауирина Белера (Австрия). А Зелим Коцоев победил Аарона Фара (Австрия), Йоахима Дъварби (Швеция), Ивана Ремаренко (ОАЭ) и Рамадана Дарвиша (Египет), а в полуфинале проиграл Кентаро Ииде (Япония). Зелим оспорит бронзу.

Ушанги Кокаури (+100 кг) начал с победы над Жаэ-Гу Юном (Корея), но далее проиграл Йоханнесу Фрею (Германия).

Ирина Киндзерская (+78 кг) выиграла у Ксении Чибисовой (Россия), Марии Альтеманн (Бразилия), но в полуфинале уступила Идалис Ортиз (Куба). Ирина оспорит бронзу.

Отметим, что после двух дней турнира в активе команды одна бронза, завоеванная Рустамом Оруджевым (73 кг).

