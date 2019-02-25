Полузащитник Нхлаканифо Нтули, выступающий за футбольный клуб "Фри Стейт Старс" из Бетлехема продемонстрировал нечестную игру и, используя свои длинные руки, обыграл Молифа Лекоое - защитника команды из Лесото, в футбольном чемпионате ЮАР.

Футболисту удалось перехитрить судью, не заметившего грубого нарушения правил возле ворот. Затем Нтули сбили в штрафной площади, после чего арбитр назначил пенальти, который был реализован, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Хитрый футболист обыграл защитника рукой и добился пенальти в ЮАР. Судя по видеокадрам, члены обслуживающего персонала встречи и операторы занимались откровенным "подсуживанием", либо действительно испугались футболиста, который жестом предостерёг их не акцентировать на факте нарушения своё внимание.

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