С нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" к радости многих его участников введено новое правило, согласно которому минимальный вес пилота должен быть равен 80 килограммам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, если кто-то весит меньше, эта разница должна быть дополнена балластом. Это уравняет шансы гонщиков и позволит им ослабить диету по ходу сезона.

Реформа сильно облегчит положение для высоких и тяжелых пилотов, которые в течение последних десяти лет вынуждены были придерживаться очень строгой диеты, чтобы вписаться в минимальную массу болидов.

Антропометрия последнее время играла очень важную роль в "Формуле-1" - высоким и тяжелым было сложно на равных бороться с легкими конкурентами. Лишние 10 кг приводили к потере трех-четырех десятых секунды на каждом круге.

Действующий чемпион королевских гонок - пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - в восторге от нововведений и уже поправился на пять килограммов.

"За последние 12 лет я не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас. Просто потому, что теперь можно больше есть. Я стал лучше спать, у меня больше энергии. Знаю, что многие гонщики прибавили в весе. Но я набрал больше всех. Ем чипсы и панкейки, - сказал он в интервью "The Week". - Я не пытаюсь стать Халком. Просто здорово, что можно есть сколько хочется, большими порциями".