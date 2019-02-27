В первом матче 1/2 финала Кубка Италии римский "Лацио" принимал "Милан". Встреча состоялась на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, в 1/4 финала турнира римская команда обыграла миланский "Интер" в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 - по пенальти), а "Милан" обыграл "Наполи" со счётом 2:0. Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Милан" - "Лацио" пройдёт 24 апреля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Римский "Лацио" набрал 38 очков в 24 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Милан" (45) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский "Ювентус", набравший 69 очков в 25 матчах.

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