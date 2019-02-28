В английской Премьер-лиге выступает огромное количество известных футболистов - престиж и высокие зарплаты привлекают таких титанов, как Поль Погба, Эден Азар, Харри Кейн и так далее. Но почти в каждом клубе найдётся скромняга, который не может выбраться из тени своих более ярких одноклубников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на footballhd.ru, Виктор Линделеф - швед присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2017 году, перейдя из "Бенфики", но в основе почти не выходил, оставаясь в тени Криса Смоллинга и Эрика Байи. В прошлом сезоне он вышел в основе в 17 матчах, но после ухода Жозе Моуринью все изменилось: Уле-Гуннар Сульшер доверился защитнику, и тот не разочаровал.

За 19 матчей Линделеф продемонстрировал надежность, дисциплину и позиционное понимание. Он редко фолит в своей штрафной и умело подстраховывает Люка Шоу. Но болельщики "Юнайтед" его до сих пор не замечают, даже несмотря на то, что он второй лучший по количеству выносов мяча - 4,3 за игру. Лучше только Крис Смоллинг.

Эмериу Ляпорт - в "Сити" суперзвезд хватает - мы постоянно говорим о Кевине Де Брейне, Давиде Сильве и Серхио Агуэро, но забывать об оборонных способностях Эмерика Ляпорта попросту нельзя. Сейчас он наравне с Фернандиньо является одним из важнейших игроков состава.

У "Сити" высокая защитная линия, и игроки постоянно отправляют мяч вперёд, что грозит опасными контратаками соперника. Не будь на поле Ляпорта, "горожане" пропустили бы гораздо больше мячей.

Особо недооценивают его игру в пас - Ляпорт выдаёт по 86 передач за игру.

Только Жоржиньо лучше в АПЛ по этому показателю. Процент успешных пасов - 92,2%, что является третьим лучшим показателем в лиге. Но даже при всём этом никто почему-то не называет француза одним из лучших защитников в Европе.

Сесар Аспликуэта - за семь сезонов в "Челси" Сесар Аспиликуэта завоевал статус одного из самых надёжных и уважаемых защитников в лиге. Правда, это до сих пор признают разве что в самом клубе - остальной мир часто его забывает. В Лондоне Аспиликуэта играл на разных ролях. Моуринью особо его уважал, что подтверждает его фраза: "С командой из 11 Аспиликуэт можно выиграть ЛЧ".

Сесар может и не великий футболист, а его стиль не очень красив, но что касается рабочей этики, он один из лучших. За игру он делает по 2,7 отбора - лучший показатель в "Челси". Даже когда ничего не получается, он способен подняться в полузащиту и прессинговать соперника.

Джорджиньо Вейналдум - голландец Джорджиньо Вейналдум присоединился к "Ливерпулю" в 2016 году, перейдя из "Ньюкасла". Вместе с ним состав пополнил Джеймс Милнер. Мы как правило чаще вспоминаем последнего, а вот Вейналдум остается в тени - причем незаслуженно. В сезоне 2016/17 в качестве атакующего полузащитника он забил шесть голов в лиге. В следующем сезон Вейналдум превратился в игрока защитного плана, и помог в обороне, пока Милнер был травмирован.

В этом году в его активе всего один мяч, но он всё равно уже может считаться лучшим в его карьере - во многом благодаря невероятной универсальности. Контроль мяча, точность пасов - его сильные стороны. Статистика не врёт: точность его передач составляет 91,9%, что является лучшим показателем в "Ливерпуле". А благодаря физической мощи он способен давить на соперника и выигрывать мячи. Матчи за сборную дают понять, что он способен и постоянно угрожать воротам противника.

Ян Вертонген - в отличии от многих других представителей списка, Вертонген не всегда был хорош, и в начале карьеры его было за что пожурить. С возрастом он окреп, стал надёжнее и закрепился в обороне "Тоттенхэма" Почеттино. Вначале он выступал на позиции классического центрального защитника, который успешно боролся на втором этаже и отбивался от кроссов.

С Почеттино он по-настоящему расцвел, и стал все чаще подниматься, отдавая пасы на вингеров. В этом сезоне он стал активнее отправлять навесы в штрафную соперника - аргентинский специалист дал ему полную свободу, и бельгиец оказался полезен не только в обороне, но и атаке.