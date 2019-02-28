"Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании - ВИДЕО
27 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной". Первый матч на "Камп Ноу" "Барселона" и "Реал" обменялись голами в первом полуфинале Кубка Испании "Барселона" и "Реал" обменялись голами в первом полуфинале Кубка Испании завершился вничью 1:1, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.
На "Сантьяго Бернабеу" каталонцы разгромили "Королевский клуб" со счетом 3:0.
Луис Суарес вывел сине-гранатовых вперед на 50-й минуте. На 69-й Рафаэль Варан отметился автоголом. А на 73-й Суарес реализовал 11-метровый, назначенный за фол Каземиро на уругвайце.
Таким образом, команда Эрнесто Вальверде стала первым финалистом турнира.
С кем "Барселона" разыграет трофей, станет известно 28 февраля, когда свой матч сыграют "Валенсия" и "Бетис" (первый - 2:2).
Добавим, что команды еще раз встретятся 2-го марта в Мадриде в рамках Чемпионата Испании.
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