Азербайджанские гимнасты удостоены титула «гимнаст международного уровня» - ФОТО
1 марта 2019 10:00 206
Азербайджанские гимнасты удостоены титула "гимнаст международного уровня" по результатам чемпионатов мира, проведенных по гимнастическим дисциплинам в 2018 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Международная федерация гимнастики наградила азербайджанских спортсменов за результаты, показанные гимнасткой Зохрой Агамировой (художественная гимнастика) на ЧМ в Софии (Болгария), акробатами на ЧМ в Антверпене (Бельгия), Рухидиль Гурбанлы и Абдуллой Аль-Машайхи, выступающими в смешанной паре, и гимнастом Никитой Симоновым на чемпионате по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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