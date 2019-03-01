Азербайджанские гимнасты удостоены титула "гимнаст международного уровня" по результатам чемпионатов мира, проведенных по гимнастическим дисциплинам в 2018 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Международная федерация гимнастики наградила азербайджанских спортсменов за результаты, показанные гимнасткой Зохрой Агамировой (художественная гимнастика) на ЧМ в Софии (Болгария), акробатами на ЧМ в Антверпене (Бельгия), Рухидиль Гурбанлы и Абдуллой Аль-Машайхи, выступающими в смешанной паре, и гимнастом Никитой Симоновым на чемпионате по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).