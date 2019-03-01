«Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Бетис» в ответном матче - ВИДЕО
"Валенсия" и "Бетис" провели ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе "Месталья" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал нападающий Родриго, отличившийся на 56-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма, как передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Видео гола Родриго можно посмотреть на "Чемпионате".
Первый матч команд в полуфинале Кубка Испании прошёл на поле "Бетиса" 7 февраля и завершился со счётом 2:2. Таким образом, в финал турнира вышла "Валенсия".
В финале Кубка Испании команда Марселино Гарсии Тораля сыграет с каталонской "Барселоной". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" 25 мая.
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