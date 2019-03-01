Федерация гимнастики Азербайджана всегда прекрасно организовывает соревнования, сказала в пятницу Trend глава Технического комитета по художественной гимнастике Европейского Союза гимнастики (UEG) Мария Петрова, передает Day.Az.

В связи с подготовкой к предстоящему Чемпионату Европы, который состоится в Баку 16-19 мая, в Национальной арене гимнастики проходят собрания Технического комитета по художественной гимнастике UEG.

"В Чемпионате Европы примут участие гимнастки из 33 стран. 16 апреля будут известны имена всех спортсменок-участниц Чемпионата в Баку. Мы ожидаем, что это будут очень хорошие соревнования, потому что Федерация гимнастики Азербайджана организовывает спортивные мероприятия профессионально, на очень высоком уровне. Самое важное, что в Азербайджане знают, как проводить соревнования, как принимать спортсменов", - сказала Петрова.

Говоря об уровне азербайджанских гимнасток, глава Технического комитета дала высокую оценку подготовке азербайджанских гимнасток.

"Азербайджанские гимнастки всегда держат высокой уровень, они завоевывают медали на международных соревнованиях. Вчера видела прогон групповой команды по художественной гимнастике, на соревновании они будут выступать в упражнениях с пятью обручами, а также с пятью лентами. Желаю успеха азербайджанским гимнасткам на предстоящем Чемпионате Европы, думаю, они хорошо выступят", - добавила Петрова.