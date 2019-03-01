В последние два дня февраля этого года Баку посетили с визитом представители Европейского гимнастического союза (UEG), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Прибывшие в столицу Азербайджана для обсуждения организационных вопросов двух Чемпионатов Европы, которые состоятся в Баку в мае, представители в рамках визита провели две встречи с местным оргкомитетом Федерации гимнастики Азербайджана. На заседаниях, посвященных аэробной и художественной гимнастике, обсуждались вопросы касательно подготовки зала, медиа, вопросы аккредитации, работа с волонтерами и др.

Сегодня же во главе с президентом Технического комитета UEG по художественной гимнастике стартовало заседание по ЧЕ по художественной гимнастике, в котором принимают участие члены Технического комитета и представители Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что второго марта в Баку состоится жеребьевка первенства континента по художественной гимнастике.