Представитель Технического комитета по художественной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) Доминик Мюллер-Лот дала высокую оценку деятельности Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) по подготовке к международным соревнованиям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Федерация гимнастики Азербайджана работает безупречно. На каждое наше обращение мы незамедлительно получаем ответ. AGF - прекрасно организовывает международные соревнования, учитывая все детали и точно зная, что необходимо спортсменам и представителям делегаций", - сказала она.

Мюллер-Лот рассказала, что не раз присутствовала на соревнованиях в Баку, и всегда они были организованы на высоком уровне.

"Я присутствовала в Баку на Европейских играх, на чемпионатах Европы и мира, на Кубке мира, и каждый раз уровень организации спортивных мероприятий превосходил мои ожидания", - добавила она.

Говоря о подготовке к Чемпионату Европы по художественной гимнастике, который состоится в Баку 16-19 мая, Доминик Мюллер-Лот отметила, что осталось еще много деталей, но в целом организация мероприятия идет на высоком уровне.