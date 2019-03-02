В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет 16-19 мая в столице Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии жеребьевки приняли участие представители Европейского гимнастического союза (UEG), а также представители Федерации гимнастики Азербайджана и члены оргкомитета.

По результатам жеребьевки в индивидуальной программе среди сеньерок азербайджанские гимнастки выступят под номером 18. Отметим, что в индивидуальной программе выступят представительницы 33 стран.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях юниорок выступит под 16 номером. В данной категории выступят представительницы 22 стран.