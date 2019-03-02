В этом году в Баку будут организованы три крупных соревнования по художественной гимнастике - Кубок мира, Чемпионат Европы и Чемпионат мира. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева после церемонии жеребьевки Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет 16-19 мая в Баку.

"Не имеет значения, под каким номером выступают наши гимнастки, самое главное - как выступит команда и какой результат покажет", - отметила главный тренер сборной.

Мариана Василева подчеркнула, что выступать на соревнованиях, проводимых в родной стране, всегда сложнее.

"Выступать дома всегда сложнее. Это связано с тем, что хочется показать лучшее выступление. Конечно, на всех соревнованиях, где мы участвуем, хотим достигнуть высоких результатов, но на соревнованиях в Азербайджане всегда хочется поднять Государственный флаг и услышать гимн", - сказала она.

Говоря о предстоящих соревнованиях по художественной гимнастике, Василева отметила, что каждый старт имеет важное значение.

"Для нас каждое соревнование очень важно. Это подготовка к нашему участию в Олимпийских играх. Мы очень сильно верим, что будем участвовать", - добавила главный тренер сборной.

Рассказывая о том, как идет подготовка к организации Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, Василева подчеркнула, что в течение двух дней представители Европейского гимнастического союза (UEG) провели встречи с местным оргкомитетом Федерации гимнастики Азербайджана, на которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к ЧЕ.

Как отметила главный тренер, имена азербайджанских гимнасток, которые представят страну на Чемпионате Европы в Баку, пока не определены.

"Сейчас у нас семь претенденток среди сеньерок, которые выступят в индивидуальной программе. Среди них есть четыре гимнастки - более опытные. Но я всех гимнасток посылаю на разные старты, чередую их", - сказала она.

Также главный тренер отметила, что впервые на Чемпионате Европы в Баку в групповых упражнениях юниороки выступят с двумя программами - они покажут упражнения с пятью обручами и упражнения с пятью лентами.

Говоря о предстоящих планах, Мариана Василева сказала, что в конце марта азербайджанские гимнастки примут участие в Гран-при во Франции.

"Восьмого марта мы уезжаем на матчевые встречи в Италию. В Италии ежегодно проводятся подобные матчевые встречи до начала сезона, и мы впервые приглашены на них", - отметила главный тренер.