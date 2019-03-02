Семь азербайджанских дзюдоистов выступили в первый день Открытого Кубка Европы в Варшаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 60 кг заявлено три наших спортсмена. Орудж Велизаде одолел Каната Сеилхана (Казахстан), Пьера Дюмонтье (Франция), Баса Коффеберга (Голландия) и Винсента Манквеста (Франция), выйдя в финал. В решающем поединке он победил Бартоломея Гарбачика (Польша), завоевав золото.

В этом же весе Балабей Агаев проиграл Вадиму Чернову (Украина), а Давуд Мамедсой Винсенту Лимаре (Франция).

В категории до 66 кг Мехман Садигов начал с победы над Владиславом Суровым, после чего уступил Даикии Бубе (Франция). А Ибрагим Алиев выиграл у Симона Ясински (Польша), Ярина Менагеда (Израиль), Сунгата Жубаткана (Казахстан) и Артема Фалкивского (УКраина), выйдя в финал. Здесь Алиев уступил Саше Фламену (Франция), став вторым.

В весе до 73 кг Керим Аллахвердиев одолел Михаэля Винклера (Австрия) и Пабло Санчеса (Испания), но затем потерпел поражение от Ксавери Морки (Польша). Кянан Гулузаде проиграл на старте Хуснуддину Каримову (Узбекистан).

Таким образоми. команда Азербайджана по дзюдо возглавила общий зачет Кубка Европы в Варшаве.

По итогам первого соревновательного дня наш коллектив завоевал две медали - золото выиграл Орудж Велизаде (60 кг), а серебро примерил Ибрагим Алиев (66 кг).

На втором месте в зачете расположилась Франция (1-0-3), а замыкает первую тройку Россия (1-0-0).