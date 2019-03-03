Австрийский велогонщик Штефан Денифль, задержанный местной полицией, признался в употреблении кровяного допинга. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По информации Krone, спортсмена арестовали в Тироле.

Он был допрошен и отпущен после признания своей вины в нарушении антидопинговых правил.

В немецком Эрфурте был взят под арест доктор Марк Шмидт, который курировал 31-летний Денифля. Врача обвиняют в распространении запрещенных препаратов среди спортсменов.

Отмечается, что задержание Денифля связано с антидопинговой операцией, которая началась в Австрии во время чемпионата мира по лыжному спорту.

Денифль представляет ирландскую команду Aqua Blue Sport. Велогонщик является победителем многодневкок "Тур Тюрингии" (2009 год) и "Тур Австрии".