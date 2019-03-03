В футболе изменили правила
3 марта 2019 18:14 387
На очередном собрании Международного совета футбольных ассоциаций утвердили несколько важных изменений.
Футбольные правила подверглись очередной серии правок. Эксперты решили уточнить трактовки некоторых пунктов, а также урегулировать проблемные моменты.
Список изменений:
- Игра рукой, повлиявшая на забитый гол, будет наказываться. Неважно, специально игрок это сделал или случайно.
- Уйти на замену теперь можно будет через любую боковую линию. Бежать через всё поле необязательно.
- Игрокам атаки больше нельзя вставать в стенку при штрафных. Чтобы не толкались.
- Разыгрывать удар от ворот можно будет в пределах штрафной площади.
- Во время пенальти вратарям разрешат стоять на линии одной ногой, а не строго двумя.
- Если мяч попал в судью, назначат спорный мяч. Сейчас на это никто не реагирует.
- Жёлтые и красные карточки теперь будут получать и тренеры. Обычно их наказывали словами и жестами.
Изменения в правилах вступят в силу с 1 июня 2019 года. То есть полноценно действовать они начнут уже со следующего сезона. А впервые их в деле можно будет увидеть во время финального турнира Лиги наций, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня. Трофей разыграют сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!