На очередном собрании Международного совета футбольных ассоциаций утвердили несколько важных изменений.

Футбольные правила подверглись очередной серии правок. Эксперты решили уточнить трактовки некоторых пунктов, а также урегулировать проблемные моменты.

Список изменений:

Игра рукой, повлиявшая на забитый гол, будет наказываться. Неважно, специально игрок это сделал или случайно.

Уйти на замену теперь можно будет через любую боковую линию. Бежать через всё поле необязательно.

Игрокам атаки больше нельзя вставать в стенку при штрафных. Чтобы не толкались.

Разыгрывать удар от ворот можно будет в пределах штрафной площади.

Во время пенальти вратарям разрешат стоять на линии одной ногой, а не строго двумя.

Если мяч попал в судью, назначат спорный мяч. Сейчас на это никто не реагирует.

Жёлтые и красные карточки теперь будут получать и тренеры. Обычно их наказывали словами и жестами.

Изменения в правилах вступят в силу с 1 июня 2019 года. То есть полноценно действовать они начнут уже со следующего сезона. А впервые их в деле можно будет увидеть во время финального турнира Лиги наций, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня. Трофей разыграют сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии.