Азербайджанский легкоатлет стал чемпионом Европы
4 марта 2019 10:26 188
Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев стал чемпионом Европы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Назим Бабаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго, показав результат 17,29 метра в соревновании в тройном прыжке.
Этим результатом Бабаев также улучшил свой личный рекорд.
Португалец Нельсон Эвора стал вторым (17,11), немецкий атлет Макс Хесс - третьим (17,10).
Напомним, что ранее 21-летний Бабаев стал чемпионом Европы-2015 среди молодежи и чемпионом Европы-2017 среди спортсменов не старше 23 лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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