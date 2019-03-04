Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев стал чемпионом Европы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Назим Бабаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго, показав результат 17,29 метра в соревновании в тройном прыжке.

Этим результатом Бабаев также улучшил свой личный рекорд.

Португалец Нельсон Эвора стал вторым (17,11), немецкий атлет Макс Хесс - третьим (17,10).

Напомним, что ранее 21-летний Бабаев стал чемпионом Европы-2015 среди молодежи и чемпионом Европы-2017 среди спортсменов не старше 23 лет.