Нападающий "Марселя" Марио Балотелли забил гол в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена", как передает Day.Az со ссылкой на rusfootball.info.

28-летний итальянец отправил мяч в ворота ударом через себя, после чего взял телефон, заснял видео и опубликовал в "сторис" в инстаграме.

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