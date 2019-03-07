Неймара могут дисквалифицировать за критику арбитра
7 марта 2019 15:14 133
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча за критику судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода", - передает слова Неймара Sport.es.
Отмечается, что бразилец использовал нецензурную брань.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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