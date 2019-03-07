Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча за критику судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода", - передает слова Неймара Sport.es.

Отмечается, что бразилец использовал нецензурную брань.