Месси вызван в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на предстоящие товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
31-летний форвард вызван в сборную впервые с ЧМ-2018. С июля 2018 года аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. Нападающий приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира, где аргентинцы вылетели в 1/8 финала, уступив сборной Франции, которая в итоге выиграла турнир.
Сборная Аргентины 22 марта на своем поле сыграет с командой Венесуэлы, 26 марта - в гостях с командой Марокко.
Ранее марокканский портал Le360 сообщил, что Ассоциация футбола Аргентины получит за товарищеский матч национальной сборной с командой Марокко более $500 тыс. Отмечалось, что марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс., если на поле появится Месси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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