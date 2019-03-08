Петербургский "Зенит" на своем поле проиграл испанскому сопернику "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота испанцев на 35-й минуте забил Сердар Азмун.

Среди представителей "Желтой подводной лодки" отличились Висенте Иборра на 33-й, Жерар Морено - 64-й и Мануэль Морланес - 71-й минутах.

Ответный матч пройдет 14 марта в Вильярреале.

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