«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Петербурге - ВИДЕО
8 марта 2019 11:42 215
Петербургский "Зенит" на своем поле проиграл испанскому сопернику "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Единственный гол в ворота испанцев на 35-й минуте забил Сердар Азмун.
Среди представителей "Желтой подводной лодки" отличились Висенте Иборра на 33-й, Жерар Морено - 64-й и Мануэль Морланес - 71-й минутах.
Ответный матч пройдет 14 марта в Вильярреале.
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